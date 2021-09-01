Имеются основания полагать, что от действий злоумышленников пострадали более 25 граждан, большинство из которых - пенсионеры, а материальный ущерб превышает 2,5 млн. рублей...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что потерпевшая обратилась в юридическую фирму за помощью. Заключив договор на оказание услуг, женщина оформила кредит и передала сотрудникам фирмы 170 тысяч рублей в качестве оплаты, но условий контракта они не исполнили.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на Пятницкой улице. Ими оказались генеральный директор и юрист компании.В результате проведенного обыска в офисе компании, полицейские обнаружили и изъяли большое количество договоров, оформленных на граждан, а также платежные документы.Имеются основания полагать, что от действий злоумышленников пострадали более 25 граждан, большинство из которых - пенсионеры, а материальный ущерб превышает 2,5 млн. рублей.Оперативники выяснили, что с июля 2020 года под предлогом увеличения пенсионных выплат, решения вопросов в сфере ЖКХ, компенсации материального ущерба и других услуг, аферисты заключали с жертвами сделки по кредитованию и оказанию юридических услуг. Однако взятые на себя обязательства злоумышленники не выполняли.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, пострадавшие от деятельности мошенников, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, а также установление соучастников противоправного деяния.Пострадавшим от деятельности сотрудников фирмы необходимо незамедлительно обращаться в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве по телефону: 8-495-600-11-11.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61