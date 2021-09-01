В течение длительного времени мужчина, пользуясь служебным положением, списывал товары по недостоверным накладным...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в краже из организации.В территориальный отдел полиции поступило заявление от директора предприятия. Он сообщил, что при проведении инвентаризации было обнаружено, что из складского помещения, расположенного на улице Рябиновая, пропали 2 ручных миксера для приготовления пищи на предприятиях общественного питания и 430 упаковок нитриловых перчаток.Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина.Установлено, что злоумышленник ранее работал кладовщиком в данной организации. В течение длительного времени мужчина, пользуясь служебным положением, списывал товары по недостоверным накладным на точки по производству питания, после чего вывозил их из складского помещения. Похищенное он продавал, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93