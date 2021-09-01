В ряде субъектов РФ уже приняты решения о повышении зарплаты работникам некоторых отраслей с первого осеннего месяца.

В ряде субъектов РФ уже приняты решения о повышении зарплаты работникам некоторых отраслей с первого осеннего месяца.В первую очередь рост заработной платы уже с завтрашнего дня ждет работников образовательной сферы. В разных регионах действуют свои правила на этот счет. Например, учителя школ и сотрудники детсадов Брянской области получат надбавку в размере пяти тысяч рублей, которая впредь будет начисляться ежемесячно.Еще один хороший пример – Вологодская область. По решению главы региона, уже с начала осени повышение зарплаты на 10 % ожидает всех бюджетников. Это связано с тем, что в коронавирусный год всем сотрудникам этой сферы пришлось работать в крайне тяжелых условиях.Помимо региональных надбавок в начале осени, в середине сезона россиян ждет общая индексация заработной платы, Это мероприятие происходит ежегодно и зависит от инфляции. Для бюджетников процент устанавливает правительство, но в этом году точный размер индексации пока не установлен – об этом сообщил "Life".Также уже с 1 сентября приятная новость ждет родителей и опекунов детей в возрасте до восьми лет, которым приходится время от времени брать больничный в ущерб основной работе. Вступает в силу новый порядок расчета больничных по уходу за ребенком. Теперь родители заболевших детей до семи лет включительно будут получать пособие в размере 100% от средней заработной платы. Стаж работника при этом учитываться не будет. Что же касается детей более старшего возраста, то формула расчета для их родителей останется прежней.Ранее "Дни.ру" писали о том, с 1 сентября этого года.