Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы в июле текущего года.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.162 УК РФ (разбой).Вечером 23 июля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение о том, что в одном из магазинов сработала тревожная кнопка. Сотрудники полиции незамедлительно направились по указанному адресу.На месте было установлено, что в торговую точку вошел молодой человек, напал на администратора и, угрожая расправой, потребовал передать ему деньги из кассы.Увидев, что женщина нажала тревожную кнопку, злоумышленник скрылся.Информация о произошедшем вместе с приметами нападавшего была передана всем наружным нарядам полиции.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали обвиняемого, который пытался скрыться в квартире у своей знакомой. В содеянном он сознался.Ранее фигурант уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за совершение грабежа, разбоя и кражи.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.