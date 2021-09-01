В рамках акции «Помоги пойти учиться» ребятам вручают полезные подарки.

В преддверии Дня знаний сотрудники УМВД России по городу Владимиру поддержали традиционную акцию «Помоги пойти учиться». С началом нового учебного года полицейские поздравили воспитанников подшефного детского дома, а также детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.В неформальной обстановке правоохранители пообщались с ребятами на тему профилактики правонарушений и соблюдения правил поведения в общественных местах.В ходе встречи сотрудники городского Управления МВД вручили ребятам подарки: канцелярские принадлежности, тетради и альбомы, конструкторы и наборы для лепки, пожелав отличного настроения и побед в новом учебном году.В Вязниковском районе полицейские посетили ребят из комплексного центра социального обслуживания населения, а в Александровском районе – Центр помощи семье и детям и Карабановский детский дом. Воспитанников поздравили с началом нового учебного года и вручили полезные подарки.В рамках акции "Помоги пойти учиться" сотрудники полиции и члены общественных советов посетили Гороховецкий социально-реабилитационный центр «Семья» и подшефный Суздальский специальный (коррекционный) детский дом.Правоохранители провели с ребятами профилактические беседы на тему безопасности дорожного движения и безопасного поведения в школе и в быту, а общественники пожелали стойкости духа, сил и здоровья, а также достижений в учебе.