Ежегодно в этот день православные верующие отмечают молитвами праздник Донской иконы Божией Матери. Это одна из наиболее значимых икон наряду с Владимирской и Казанской.
Ежегодно в этот день православные верующие отмечают молитвами праздник Донской иконы Божией Матери. Это одна из наиболее значимых икон наряду с Владимирской и Казанской.
История
Донская икона Божией Матери
является двусторонней: на ее обороте изображено Успение Пресвятой Богородицы.
Написан образ в 1380-1395 годы. По церковному преданию, икона была у российского войска, помогая
ему в Куликовской битве. После победы она была подарена князю Дмитрию
Донскому казаками из города Сиротина.
Донская икона славится как
чудотворная. Ее считают защитницей от иноземцев и иноверных врагов. В 1592 году был основан
Донской монастырь и установлено празднование в ее честь 1 сентября.
Что нельзя делать 1 сентября
В этот день категорически запрещается злиться, завидовать, ругаться, оскорблять кого-либо и обижаться. По народной примете, не стоит 1 сентября чинить одежду и
обувь перед поездкой, дабы не спугнуть удачу.
Традиции
Сейчас
Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее, но ежегодно в праздник образ перевозят
и выставляют в Донском монастыре для праздничного богослужения.
Приметы
Давным-давно 1 сентября на Руси праздновали наступление
Нового года. Народ устраивал шумные гулянья, пир на весь мир. Люди ходили друг к другу в гости, а в полночь стреляли из пушки. В храмах звонили колокола. Люди трижды друг друга
целовали и поздравляли, желая в Новом году всего самого лучшего.
Обычно в этот день стояла солнечная погода. Поэтому в народе 1 сентября назвали днем Стратилата Тепляка. К этому времени на грядках
и в поле поспевали морковь и свекла, люди молились святому Андрею о здоровье
детей. Наши пращуры старались закончить важные дела, чтобы уделить свое время семье.
В этот день наши предки определяли погоду на три
ближайших месяца. По приметам, если 1 сентября на небе редкие облака — будет
ясная и холодная погода. Если Венеру отчетливо видно утром — будет мягкая зима,
а если под вечер — суровая. Закат солнца золотистый или розовый — будет хорошая
погода. Утренний туман предвещает снежную зиму.
Именины
В этот день именины отмечают Тимофей,
Андрей, Николай и Фекла.