Ежегодно в этот день православные верующие отмечают молитвами праздник Донской иконы Божией Матери. Это одна из наиболее значимых икон наряду с Владимирской и Казанской.

Ежегодно в этот день православные верующие отмечают молитвами праздник Донской иконы Божией Матери. Это одна из наиболее значимых икон наряду с Владимирской и Казанской.ИсторияДонская икона Божией Материявляется двусторонней: на ее обороте изображено Успение Пресвятой Богородицы.Написан образ в 1380-1395 годы. По церковному преданию, икона была у российского войска, помогаяему в Куликовской битве. После победы она была подарена князю ДмитриюДонскому казаками из города Сиротина.Донская икона славится какчудотворная. Ее считают защитницей от иноземцев и иноверных врагов. В 1592 году был основанДонской монастырь и установлено празднование в ее честь 1 сентября.Что нельзя делать 1 сентябряВ этот день категорически запрещается злиться, завидовать, ругаться, оскорблять кого-либо и обижаться. По народной примете, не стоит 1 сентября чинить одежду иобувь перед поездкой, дабы не спугнуть удачу.ТрадицииСейчасДонская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее, но ежегодно в праздник образ перевозяти выставляют в Донском монастыре для праздничного богослужения.ПриметыДавным-давно 1 сентября на Руси праздновали наступлениеНового года. Народ устраивал шумные гулянья, пир на весь мир. Люди ходили друг к другу в гости, а в полночь стреляли из пушки. В храмах звонили колокола. Люди трижды друг другацеловали и поздравляли, желая в Новом году всего самого лучшего.Обычно в этот день стояла солнечная погода. Поэтому в народе 1 сентября назвали днем Стратилата Тепляка. К этому времени на грядкахи в поле поспевали морковь и свекла, люди молились святому Андрею о здоровьедетей. Наши пращуры старались закончить важные дела, чтобы уделить свое время семье.В этот день наши предки определяли погоду на триближайших месяца. По приметам, если 1 сентября на небе редкие облака — будетясная и холодная погода. Если Венеру отчетливо видно утром — будет мягкая зима,а если под вечер — суровая. Закат солнца золотистый или розовый — будет хорошаяпогода. Утренний туман предвещает снежную зиму.ИмениныВ этот день именины отмечают Тимофей,Андрей, Николай и Фекла.