Владимир Путин уверен, что без политических потрясений в России могли бы жить 500 миллионов человек.

Владимир Путин уверен, что без политических потрясений в России могли бы жить 500 миллионов человек.1 сентября российский лидер Владимир Путин во время рабочей поездки во Владивосток выступил с лекцией для победителей олимпиад и конкурсов по различным предметам. Встреча с учениками школ, гимназий и лицеев прошла во Всероссийском детском центре "Океан" в рамках марафона общества "Знание".Путин поздравил ребят с началом нового учебного года. Он рассказал школьникам об исторических событиях, которые поваляли на судьбу России. По мнению президента,без политических потрясений в нашей стране могли бы проживать 500 миллионов человек.Глава государства подчеркнул, что на Россию оказали негативное влияние такие события, как революция 1917 года, в результате которой прекратила свое существование Российская империя, и распад Советского Союза в 1991 году."В нашей стране на протяжении прошлого XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование, Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, но потом произошло и крушение Советского Союза", — отметил Путин.Российский лидер уверен, что сейчас мы жили бы в другой стране, если бы не произошли эти "драматические" события. "У нас сейчас 146 млн., если бы этих трагедий не было, было бы 500 млн. человек", — заявил президент.Кроме того, Путин обратил внимание школьников на важную проблему современности – большое количества недостоверной информации в Интернете. Он подчеркнул, что работа общества "Знание" связано с тем, чтобы давать людям проверенную информацию, основанную на позиции экспертного сообщества. Президент отметил, что такой информации можно доверять.