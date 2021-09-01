01.09.2021

2021-09-01 21:35:05

Сегодня состоялось открытие 46-й школы в микрорайоне Коммунар

Принял учебное заведение глава администрации города Владимира - Андрей Шохин. Чем эта школа будет отличаться от многих других, в репортаже Юлии Шуваловой.



Волнение и трепет не только у первоклашек, но и у старшеклассников. Новая 46 школа в микрорайоне Коммунар распахнула двери для тысячи трехсот детей. В этом году шесть первых классов . Она не только единственная в микрорайоне, так еще и одна из самых современных в областном центре. Её площадь - 18 тысяч квадратных метров. И состоит она из нескольких образовательных корпусов. Здесь - 2 бассейна, большой спортзал и кинотеатр с проекторным и звуковым оборудованием.



Валентина Чернова, ученица 10 "А" класса:



- Очень рада, что построили новую школу. Наконец то будем учиться в хороших условиях и с полным оборудованием. Алёна Воронина, учительница начальных классов школы №46. Третий раз я иду опять в школу, поскольку у меня третий ребёнок. И я очень рада, что он у меня идет в эту новую школу, которую мы очень долго ждали.



Теперь, для того, чтобы посещать секции и кружки, не потребуется покидать здание школы. Здесь каждый ребенок сможет найти увлечение по интересам. Спорт, робототехника, студия живописи и хореографии, шахматы, мастерские кулинарии, кройки и шитья. Планируется около 30 различных направлений для детей. И это ещё только начало, говорит директор школы Евгений Алексеенко.



Евгений Алексеенко, директор школы №46:



- С марта месяца наша школа будет регионально-инновационный площадкой по экспериментальной деятельности. Мы хотим развивать воспитательное пространство в школе, как раз в рамках того, чтобы высокое и качественное образование с дополнительным образованием. Вот с этим центром притяжения всего микрорайона.



Также у каждого школьника появится специальная карточка ученика. К ней будут привязаны электронный дневник, пропуск в школу, проездные. Кроме того, родители смогут пополнить карту и оплачивать для ребенка школьное питание. И даже выбрать рацион из двух-трех меню. К концу года на "карточки ученика" могут перейти все учебных заведения.



Елена Малик, начальник управления образования администрации г. Владимира:



- Сначала только 30% родителей хотели так платить. К концу начали передавать друг другу информацию, что это же удобно. Это карта. Её не забываешь ни ты, ни ребенок. Когда тебе удобно ты пополняешь этот счёт ребенку и всё. Современная школа в Коммунаре появилась благодаря нацпроекту "образование". По словам главы Владимира Андрея Шохина, проект школы получился настолько удачным, что его решено повторить.



Андрей Шохин, глава г.Владимира:



- У нас такие школы по плану должны строиться ещё три. Точно такие же мы сейчас привязываем. Это микрорайоне Сновицы Веризино. Это новая школа, где у нас строятся дома около парка Университета на этой площадки.// около факела // Третья // в Юрьевце точно такая же.



Новая школа станет настоящим культурным центром Коммунара и будет работать в интересах всех жителей микрорайона. Здесь по выходным планируются кинопоказы и встречи с артистами. Как говорят ученики, из такой школы даже уходить не захочется.



Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"