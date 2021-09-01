Обвиняемый заказал через Интернет запрещенные сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Петушки. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).Фигурант был задержан в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России во взаимодействии с ОМВД России по Петушинскому району.По версии следствия, обвиняемый заказал через Интернет сильнодействующие препараты, способствующие наращиванию мышечной массы и содержащие в своем составе вещества, запрещенные к свободному обороту в России.Содержимым, которое изъяли оперативники, фигурант планировал пользоваться сам. Общая масса запрещенных веществ превысила 46 граммов.Свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.