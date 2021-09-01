Деньги дадут всем пенсионерам, в том числе работающим, кто по состоянию на 31 августа получает страховые пенсии или пенсии по гос. пенсионному обеспечению. По прогнозным оценкам, число

Деньги дадут всем пенсионерам, в том числе работающим, кто по состоянию на 31 августа получает страховые пенсии или пенсии по гос. пенсионному обеспечению. По прогнозным оценкам, число получателей составит почти 447 тысяч человек. Данный вид поддержки распространяется и на тех, кто получает пенсию по инвалидности или потере кормильца. При этом никуда ходить не надо: специалисты