В Москве пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов с 1 сентября стала бесплатной.

В Москве пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов с 1 сентября стала бесплатной.Мэр Москвы Сергей Собянин принял очередное решение, направленное на снижение стоимости проезда в общественном транспорте российской столицы. С 1 сентября 2021 года пересадки с одного наземного маршрута на другой станут бесплатными.Ранее правом бесплатной пересадки пользовались только пассажиры метро, МЦК и МЦД. Полезный опыт решено распространить и на наземный транспорт: автобусы, электробусы и трамваи. Это позволит москвичам еще больше экономить на поездках, получая прежний уровень комфорта.Сделать бесплатную пересадку между наземным транспортом разных маршрутов можно в течение полутора часов с начала поездки. Для этого необходимо привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на сайте new.mosmetro.ru. Изменения вступят в силу автоматически в течение 12 часов."Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей", – подчеркнул Собянин.Кроме того, глава города отметил, что новая мера поможет привлечь в наземный транспорт новых пассажиров, которым ранее приходилось выбирать более продолжительный и неудобный маршрут ради экономии денежных средств. Теперь москвичи смогут одновременно экономить не только деньги, но и время.Также с 1 сентября вступает в силу решение Собянина об отмене зонирования в Новой Москве. Для жителей ТАО поездки в "старую" Москву и обратно будут стоить 42 рубля вместо прежних 60 рублей. Экономия составит до десяти тысяч рублей в год.