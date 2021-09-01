В начале мероприятия с приветственным словом перед присутствующими выступил начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Янишевский...

В преддверии нового учебного года сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организован и проведен круглый стол с представителями субъектов профилактики наркомании города Москвы.Мероприятие состоялось на тему: «Организации взаимодействия государственных органов и общественных объединений с управляющими советами при ГБОУ г. Москвы в вопросах профилактики преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».В начале мероприятия с приветственным словом перед присутствующими выступил начальник УНК ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Янишевский, также он рассказал о наркоситуации и проблемах подростковой наркомании в реалиях современного мегаполиса.Затем выступила председатель Городского Совета Родительской Общественности при Департаменте образования и науки г. Москвы Людмила Мясникова. Она подробно рассказала о взаимодействии с родительской общественностью в современных реалиях, с учетом наркоситуации складывающейся на территории города Москвы.Руководитель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы», Наталья Карпович обратила внимание присутствующих на пути решения проблем наркомании среди подрастающего поколения с использованием ресурса общественных организаций и движений. Наталья Карпович отметила о давно назревшей необходимости консолидации общества в борьбе с наркоманией, привлечении на системной основе управляющих советов родителей в каждой школе, формировании активной позиции родителей, проведении тренингов с представителями родительской общественности, обучающих выявлять и профилактировать указанные правонарушения на ранних этапах. Подводя итоги своего выступления, Наталья Карпович отметила необходимость использовать потенциал родительской общественности и управляющих советов школ, создав единый центр координации и реализации комплексной программы профилактики при использовании ресурсов общественных объединений и профильных департаментов Правительства Москвы.Также за круглым столом выступил руководитель Центрального Исполкома общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов. Он рассказал о роли общественных организаций в рамках межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики наркомании среди обучающихся. Приведены положительные примеры из практики правоохранительных органов РФ.Выступил генеральный директор АНО ЦСАН «Выход Здесь» Теодорас Зазаев. Он поделился информацией о работе медицинского социально-досугового кластера для наркозависимых лиц. Отмечено, что ежемесячно свыше трехсот обращений на лечение поступает от родителей несовершеннолетних, и это число растет. Также он отметил, что остро назрела необходимость консолидации отрасли, с целью создания единого общественного объединения реабилитационных центров, имеющих положительную практику и безупречную репутацию. Закрепление положения об отраслевом кластере и реализации государственной программы реабилитации и ресоциализации во взаимодействии с Департаментом труда и социальной защиты населения Правительства Москвы.В результате встречи подведены итоги и принято решение о дальнейшем взаимодействии в борьбе с наркоманией.УНК ГУ МВД России по г. Москве