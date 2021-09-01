Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись и в память русского народа – Не в силе Бог, а в правде. И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима, – сказал Андрей Турчак на открытии памятника великому князю.

Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись и в память русского народа – "Не в силе Бог, а в правде". "И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима", – сказал Андрей Турчак на открытии памятника великому князю.Возле здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) появился памятник Александру Невскому. На открытии мемориала присутствовали секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и министр иностранных дел России Сергей Лавров.Во время торжественной церемонии Турчак признался что для него Невский – личная страница в истории. Секретарь Генсовета партии рассказал, что родился в Ленинграде – в городе, в котором уже три века покоятся мощи святого князя. Второй родиной Турчака является псковская земля, где полководец принял одну из тяжелейших битв.Лавров, в свою очередь, отметил, что Невский был великим государственным деятелем. По словам главы МИД РФ, князь делал все, чтобы сохранить культурный и религиозный код своей страны. Он сочетал в себе качества полководца и дипломата, подчеркнул министр.Глава МИД РФ считает, что Невский умел находить компромисс с партнерами на международной арене. "Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики", – сказал министр.Напомним, Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка "Единой России" по предложению Владимира Путина. В нее также включены министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штабаОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.