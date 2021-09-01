Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись и в память русского народа – Не в силе Бог, а в правде. И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима, – сказал Андрей Турчак на открытии памятника великому князю.
Слова Александра Невского навсегда вошли в летопись и в память русского народа – "Не в силе Бог, а в правде". "И пока правда вместе с нами, наша страна непобедима", – сказал Андрей Турчак на открытии памятника великому князю.
Возле здания Московского государственного института международных отношений (МГИМО) появился памятник Александру Невскому. На открытии мемориала присутствовали секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Во время торжественной церемонии Турчак признался что для него Невский – личная страница в истории. Секретарь Генсовета партии рассказал, что родился в Ленинграде – в городе, в котором уже три века покоятся мощи святого князя. Второй родиной Турчака является псковская земля, где полководец принял одну из тяжелейших битв.
Лавров, в свою очередь, отметил, что Невский был великим государственным деятелем. По словам главы МИД РФ, князь делал все, чтобы сохранить культурный и религиозный код своей страны. Он сочетал в себе качества полководца и дипломата, подчеркнул министр.
Глава МИД РФ считает, что Невский умел находить компромисс с партнерами на международной арене. "Мы в духе традиций Невского, впитав его уроки, готовы искать компромисс. Но для этого нужно сесть за стол и по-честному и равноправно договариваться. И этот завет князя всегда будет оставаться в основе нашей внешней политики", – сказал министр.
Напомним, Сергей Лавров вошел в первую пятерку списка "Единой России" по предложению Владимира Путина. В нее также включены министр обороны РФ Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба
ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.