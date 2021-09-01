Сотрудники полиции рассказали гражданам о мерах безопасности...
В рамках профилактики дистанционных мошенничеств участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Обручевский и Зюзино г. Москвы майор полиции Данилов Роман и старший лейтенант полиции Анатолий Беженарь провели профилактические беседы с жителями, проживающими на вверенной им территории. Сотрудники полиции рассказали гражданам о мерах безопасности, если вдруг им позвонили мошенники:
- не сообщать персональные данные;
- не разглашать данные банковских карт и счетов;
- не верить мошенникам, если они говорят, что родственники попали в беду, а лучше самим им позвонить;
- проверять подлинность корреспонденции в своем почтовом ящике.
Если вам звонят с незнакомого номера и просят совершить какие-либо операции с деньгами – кладите трубку и сообщайте в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного телефона)!