Сотрудники полиции рассказали гражданам о мерах безопасности...

В рамках профилактики дистанционных мошенничеств участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Обручевский и Зюзино г. Москвы майор полиции Данилов Роман и старший лейтенант полиции Анатолий Беженарь провели профилактические беседы с жителями, проживающими на вверенной им территории. Сотрудники полиции рассказали гражданам о мерах безопасности, если вдруг им позвонили мошенники:- не сообщать персональные данные;- не разглашать данные банковских карт и счетов;- не верить мошенникам, если они говорят, что родственники попали в беду, а лучше самим им позвонить;- проверять подлинность корреспонденции в своем почтовом ящике.Если вам звонят с незнакомого номера и просят совершить какие-либо операции с деньгами – кладите трубку и сообщайте в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного телефона)!