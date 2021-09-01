Большинство из них отправились работать в Москву и Подмосковье.

В Александровском за лето из школ уволились 60 учителей. О массовом уходе педагогов начальник управления образования Ирина Сергеева.Наибольший отток зафиксирован в александровской школе №3. Практически все учителя ушли работать в Москву и Подмосковье на более высокие оклады.Среди покинувших Владимирскую область специалистов: учителя иностранного и русского языка.«Новые педагоги в этом году не пришли», - резюмировала Ирина Константиновна.Всего во Владимирской области по департамента образования не хватает около 700 учителей.