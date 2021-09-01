В Коммунаре открылась новая школа №46 на 1100 мест. Её стоимость превысила один миллиард рублей. Основную часть расходов – почти 770 млн рублей, взял на себя областной бюджет. Софинансирование ..

В Коммунаре открылась новая школа №46 на 1100 мест. Её стоимость превысила один миллиард рублей.Основную часть расходов – почти 770 млн рублей, взял на себя областной бюджет. Софинансирование из федерального составило почти 320,8 млн рублей. Мэрия Владимира добавила на возведение объекта ещё около 42 млн рублей. Дополнительно 69,4 млн рублей потрачено на оснащение учебного заведения.Она состоит из трёх корпусов. Здания площадью больше 18,5 тысяч квадратных метров вместили в себя два бассейна, раздевалки с душевыми, стоматологический, процедурный и прививочные кабинеты.Замгубернатора Григорий Вишневский отметил, что и родители, и дети отмечают, что построено комфортное учреждение совершенно нового формата.«Лицензия и разрешение Роспотребнадзора у нас давно были готовы, но мы всю ночь перед решали вопросы с КНС, запускали насосы. Всё получилось. Какие-то незначительные недочеты могут проявляться в ходе эксплуатации, но они будут оперативно устраняться. Огромное спасибо строителям. Школа открылась вовремя», - подчеркнул глава администрации Владимира Андрей Шохин.В ближайшей перспективе – строительство спортивного стадиона рядом с учреждением.Напомним, что строить школу в Коммунаре начали в 2019 году. Прежнее здание на 500 учеников работало в две смены, имела 50%-ый износ и не соответствовало современным требованиям.