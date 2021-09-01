В микрорайоне Коммунар открыли новую школу. Два бассейна, студия живописи и кинотеатр. Шесть корпусов, соединенных между собой. Новое образовательное учреждение возвели за два года по

В микрорайоне Коммунар открыли новую школу. Два бассейна, студия живописи и кинотеатр. Шесть корпусов, соединенных между собой. Новое образовательное учреждение возвели за два года по нацпроекту «Образование» и вложили в него больше миллиарда рублей. Школу построили взамен старой, которая была рассчитана всего на 450 мест. Старая школа работала в две смены . А в новой