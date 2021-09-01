Песков рассказал, несет ли рисков для отношений России и США визит Зеленского в Вашингтон.

Песков рассказал, несет ли рисков для отношений России и США визит Зеленского в Вашингтон.Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди уже прибыли в Вашингтон для долгожданной встречи с американским лидером Джо Байденом. Многие эксперты считают предстоящие переговоры бесперспективными, так как президент США уже давно высказался по их основным темам. Так или иначе, даже непродолжительное общение с одним из ведущих мировых политических лидеров может помочь главе Незалежной набрать политических очков.Очевидно, сейчас Украина ведет скорее антироссийскую политику, поэтому возникает резонный вопрос, какие риски могут возникнуть в отношениях Москвы и Вашингтона после того, как Зеленский 1 сентября посетит Белый дом.В Кремле оценили риски для отношений с Америкой из-за визита Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча глав США и Украины не несет для отношений Вашингтона и Москвы никаких рисков. Кстати, с такой позицией согласны эксперты, которые отмечают, что Байден в нынешних условиях не пойдет на конфронтацию с Россией.Основной заботой американского президента сегодня является ситуация в Афганистане, из-за чего встреча с Зеленском была перенесена с 31 августа на 1 сентября. Предполагается, что политики обсудят на переговорах в Белом доме проект "Северный поток" и Минские соглашения.