Смертельная авария произошла в Муромском районе 1 сентября. Около 11 утра на 25-м километре трассы Гороховец – Муром разбился автомобиль. По предварительным данным полиции, водитель Опель

Смертельная авария произошла в Муромском районе 1 сентября. Около 11 утра на 25-м километре трассы Гороховец – Муром разбился автомобиль. По предварительным данным полиции, водитель Опель Астра 98-го года рождения допустил съезд с дороги в кювет, где врезался в дерево. Автомобиль после столкновения загорелся. В аварии погиб пассажир Опеля – молодой человек 1997 года рождения.