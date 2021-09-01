У ранее судимого 30-летнего мужчины при обыске по месту жительства в г. Троицк был обнаружен и изъят 61 сверток с порошкообразным веществом...

«Оперативники ОНК УВД по ТиНАО задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Предварительно установлено, что ранее судимый за аналогичные преступления 30-летний мужчина хранил по адресу проживания запрещенное наркотическое вещество.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 30-летний мужчина, у которого при обыске по месту жительства в г. Троицк был обнаружен и изъят 61 сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 80 граммов. Согласно справке экспертно-криминалистического центра об исследовании части изъятого, вещество является героином. Оставшаяся часть изъятого была отправлена на дальнейшее исследование.Установлено, что мужчина хранил запрещенные вещества с целью последующего сбыта наркозависимым лицам.Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38