В Петушинском районе бывшей узнице концлагеря выплатили 50 тысяч рублей. На основании публикаций в СМИ прокуратура проверила информацию о неполучении жительницей села Андреевское ..

В Петушинском районе бывшей узнице концлагеря выплатили 50 тысяч рублей.На основании публикаций в СМИ прокуратура проверила информацию о неполучении жительницей села Андреевское единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.«Выяснилось, что пенсионерка 1924 года рождения, в 1941 году попала в окружение немецких войск и угодила в лагерь Шенефельд. Несмотря на наличие сведений в базах данных ПФР, в апреле 2020 года женщине было необоснованно отказано в выплате», - пришли к выводу прокуроры Петушинского района.Они покопались в архивах и установили, что Шенефельд являлся филиалом концлагеря Равенсбрюк, позднее Заксенхаузен.Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования прокуратуры. Выплата произведена в полном объёме.