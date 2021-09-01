Один из ударов нанасён табуреткой.

В Собинке перед судом предстанет 15-летний подросток, который до смерти забил своего собутыльника. Парню предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.По версии следствия, 26 марта подозреваемый совместно со своим 21-летним знакомым и двумя девушками распивали спиртные напитки. Между молодыми людьми произошла ссора, в ходе которой юноша стал избивать товарища руками и ногами. Удары наносились по голове и телу потерпевшего. Один из них - табуретом по голове. От полученных травм пострадавший скончался через несколько дней в Собинской районной больнице.Душегуб арестован. Вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся.Дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения.