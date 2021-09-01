Подростка из Собинки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии регионального Следкома, обвиняемый вместе со своим знакомым и

Подростка из Собинки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии регионального Следкома, обвиняемый вместе со своим знакомым и двумя девушками распивали спиртные напитки. В какой-то момент два парня поссорились, началась драка. Юноша стал наносить удары руками, ногами по голове и телу 21-летнего потерпевшего, а также нанес ему один удар