Кроме капремонта в помещениях, учреждение закупило новые музыкальные инструменты.

В Собинке 1 сентября после капремонта открыли детскую музыкальную школу. На реновацию учреждения потратили 13,8 млн рублей.«На эти средства выполнен ремонт зрительного зала и фойе, кабинетов первого и второго этажей, установлен забор, крыльцо с отмостками, заменены кресла в зрительном зале», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Ещё 5,3 млн рублей выделено на покупку рояля, фортепиано, четырёх аккордеонов, двух труб, валторна, тромбона и баритона. Приобретена музыкальная литература и современная интерактивная доска.