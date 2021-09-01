В Судогде пожарным удалось спасти человека от дыма и огня. Пожар произошел около полуночи 31 августа. На улице Чехова загорелось неэксплуатируемое строение, вспыхнула кровля. На пожар

В Судогде пожарным удалось спасти человека от дыма и огня. Пожар произошел около полуночи 31 августа. На улице Чехова загорелось неэксплуатируемое строение, вспыхнула кровля. На пожар прибыли 11 спасателей и 4 спецмашины. Была угроза распространения пламени на другие здания. Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать возгорание на 6 квадратных метрах. Из заброшенной постройки был спасен 1