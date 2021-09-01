В Судогде пожарным удалось спасти человека от дыма и огня. Пожар произошел около полуночи 31 августа. На улице Чехова загорелось неэксплуатируемое строение, вспыхнула кровля. На пожар
<a href="https://33live.ru/novosti/01-09-2021-v-sudogde-na-pozhare-v-zabroshennoj-postrojke-spasli-cheloveka.html" target="_blank">В Судогде на пожаре в заброшенной постройке спасли человека</a> - В Судогде пожарным удалось спасти человека от дыма и огня. Пожар произошел около полуночи 31 августа. На улице Чехова загорелось неэксплуатируемое строение, вспыхнула кровля. На пожар
[url=https://33live.ru/novosti/01-09-2021-v-sudogde-na-pozhare-v-zabroshennoj-postrojke-spasli-cheloveka.html]В Судогде на пожаре в заброшенной постройке спасли человека[/url] - В Судогде пожарным удалось спасти человека от дыма и огня. Пожар произошел около полуночи 31 августа. На улице Чехова загорелось неэксплуатируемое строение, вспыхнула кровля. На пожар