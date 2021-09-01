На популярной интернет-площадке для подачи бесплатных объявлений в продаже появилось недостроенное здание в Загородном парке. Дом появился более 10 лет назад, но до сих пор не введён в ..

На популярной интернет-площадке для подачи бесплатных объявлений в продаже появилось недостроенное здание в Загородном парке. Дом появился более 10 лет назад, но до сих пор не введён в эксплуатацию.Изначально здесь возводили гостиницу, но со временем трёхэтажка превратилась в долгострой. Теперь хозяева готовы продать «замок» за 31 млн рублей. Площадь сооружения составляет 665 «квадратов».Новому владельцу предстоит проложить до дворца инженерные сети – газа с электричеством в доме нет.Потенциальным покупателям готовы помочь с оформлением ипотеки.