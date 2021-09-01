Стихи, песни, рисунки, поделки и творческие работы. В регионе стартует конкурс «Колобок» в рамках акции «Первоклассник 2021». Его уже в 24-й раз проводит «Владимирский хлебокомбинат». В этом

Стихи, песни, рисунки, поделки и творческие работы. В регионе стартует конкурс «Колобок» в рамках акции «Первоклассник 2021». Его уже в 24-й раз проводит «Владимирский хлебокомбинат». В этом году исполняется ровно 60 лет с полета Юрия Гагарина в космос. Вплоть до 1 октября каждый первоклассник сможет прислать свою работу на космическую тематику и выиграть приз. Станислав