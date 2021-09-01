C 1 сентября по 30 ноября клиенты Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Плати просто» и выиграть ценные призы. Для этого желающему необходимо ..

C 1 сентября по 30 ноября клиенты Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут принять участие в акции «Плати просто» и выиграть ценные призы.Для этого желающему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании, подписаться на электронную квитанцию, до 30 ноября оплачивать квитанции и передавать показания через дистанционный сервис.Как уточняют в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, важным условием является отсутствие задолженности на дату начала и во время действия акции.Каждый добросовестный плательщик автоматически становится участником розыгрыша. Победители обязательно будут определены отдельно в каждом муниципальном районе Владимирской области.Розыгрыш будет проводиться ежемесячно. В декабре 2021 года будут выбраны обладатели сертификатов федеральной сети супермаркетов бытовой техники и электроники. Победителей определят методом случайного выбора лицевых счетов. Итоги акции будут опубликованы в СМИ и на официальном АО «ЭнергосбыТ Плюс».