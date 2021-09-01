Старушка, по данным полиции, переходила дорогу на красный. Авария произошла около 8 вечера 31 августа на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Комиссарова во Владимире. По

Старушка, по данным полиции, переходила дорогу на красный. Авария произошла около 8 вечера 31 августа на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Комиссарова во Владимире. По предварительным УМВД, водитель КИА Рио 1985 года рождения двигался со стороны Суздаля по правой полосе, в этот момент на запрещающий сигнал светофора начала переходить дорогу пенсионерка. Автомобиль сбил старушку. Пенсионерка