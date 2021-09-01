Учреждение переедет в новое здание в 2022 году.

В 2022 году Владимирский планетарий переедет из Николо-Кремлёвской церкви в «Звездный дом» на Суздальской-11. Для нужд учреждения закупят новое оборудование.Новое пространство оборудуют на втором этаже здания.«Там будет звёздное небо с экскурсиями и всем-всем для детей», - анонсировал его появление мэр Владимира Андрей Шохин.До конца года помещения «Звёздного дома» капитально отремонтируют. На эти цели выделено 23,5 млн рублей. После завершения работ МБУ «Молодёжный центр» переедет в новые стены.