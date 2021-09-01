Владимирца признали виновным в разбойном нападении и приговорили к лишению свободы. Как установили следствие и суд, 33-летний мужчина на улице Даргомыжского во Владимире напал на незнакомца.

Владимирца признали виновным в разбойном нападении и приговорили к лишению свободы. Как установили следствие и суд, 33-летний мужчина на улице Даргомыжского во Владимире напал на незнакомца. Дело было в декабре средь бела дня. Злоумышленник ударил жертву по лицу, потерпевший упал. Разбойник продолжил избивать мужчину ногами и руками по голове и телу, требуя от него денег