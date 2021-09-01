Новый сервис обещают внедрить до конца года.

Во Владимире родители школьников дистанционно смогут выбирать в столовой меню для своих детей и оплачивать питание онлайн. Теперь учителям не придётся собирать деньги с ребят для оплаты обедов.Нововведение уже заработало в трёх городских школах - №15,19 и 23. Новые функции будут прикреплены к электронному дневнику.«Сначала будет внедрена платёжная система, а потом дистанционный выбор меню. В перспективе - оснащение системой детских садов», - уточнила начальник управления образования Елена Малик.В мэрии отмечают, что родители не будут дополнительно платить за работу сервиса. К концу года он должен заработать во всех школах.