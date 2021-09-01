За лето к 1 сентября подросли не только школьники, но и У новостройки добавился ещё один этаж. Застройщик готовится скорректировать проект уже по факту. Как сообщают наши коллеги из , ..

За лето к 1 сентября подросли не только школьники, но и У новостройки добавился ещё один этаж. Застройщик готовится скорректировать проект уже по факту.Как сообщают наши коллеги из , компания «Транш» направила на согласование в администрацию Владимирской области пакет документов. Стройфирма намерена узаконить пятый этаж.Однако будущие собственники квартир в ЖК опасаются стать братьями по несчастью с владельцами недвижимости в Коммунаре, где «лишние» этажи до сих пор подлежат сносу, а дом не могут ввести в эксплуатацию.Напомним, что «Вишня-парк» внесён в реестр проблемных МКД. Застройщик несколько раз переносил сроки сдачи квадратных метров. Следующий дедлайн – ноябрь 2021 года.Разрешить проблемную ситуацию может проверка, которую Инспекция стройнадзора запланировала на День знаний. Её результаты обсудят в пятницу, тогда и станет известно – пойдут ли хозяева квартир по пути земляков из Коммунара или им повезёт больше.Редакция «33Live.Ru» продолжает следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.