Сроки строительства дома на улице Производственной отстают от графика.

В департаменте строительства и архитектуры состоялось совещание по вопросу ввода в эксплуатацию дома №30, расположенного на улице Производственной во Владимире. Власти опасаются появления новых обманутых дольщиков.Как сообщает пресс-служба департамента, во встрече приняли участие сотрудники прокуратуры, представители ИГСН, собственники квартир и застройщик - ООО «ИнтерСтройПлюс».Срок сдачи объекта - 4 квартал текущего года, дата передачи новостройки счастливым владельцам новой недвижимости - до 23 июня 2022.«Фактическая степень готовности составляет 84,24%, хотя по плану показатель должен достигать 98%. Это свидетельствует о несоблюдении графика и может привести к срыву сроков», - подчеркнули в строительном ведомстве.Конкретных проблем, которые мешают компании завершить строительство, чиновники не называют. Сообщается, что по итогам совещания были намечены пути их решения.Ранее мы сообщали, что во Владимире стройфирма «Транш» , где обманутые дольщики также ждут сдачи квартир.