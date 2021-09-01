01.09.2021

2021-09-01 13:05:04

Во Владимире в преддверии 1 сентября прошли сборы для молодых педагогов

В Патриаршем саду прошел 2-дневный адаптационный сбор для молодых педагогов. Форсаж-сессия "Классная работа" поможет молодым специалистам быстрее узнать все особенности выбранной профессии, даст понимание, как поступать в сложных ситуациях. Подробнее расскажет Константин Миронов.



Каким будет 1 сентября? Волнуются даже опытные педагоги. А что говорить о начинающих... Чтобы с уверенностью войти в класс, около 50 молодых учителей проходят практические занятия. Основной целью специалисты Владимирского информационного-методического центра ставят максимально быструю адаптацию учителей к реальным сложностям профессии.



Лариса Горбачева, директор МБДОУ ДПО "ГИМЦ":



- Он предполагает быстрое погружение в педагогические ситуации. Быстрое решение вопросов. Быстрое устранение первых страхов, которые не позволяют сразу же принять профессию. Поэтому сегодня и завтра у нас будут трэки, посвященные этим страхам.



По мнению специалистов, с одной стороны, ученики больше расположены именно к молодым педагогам. Но первый урок - всегда испытание на прочность. Потому для системы образования важно, чтобы специалисты не испугались первых сложностей. Причем, на современных детей старые подходы педагогики уже не действуют.



Светлана Медкова, заведующая отделом общего и среднего образования администрации города Владимира:



- Вот тот авторитет, беспрекословный, который был у педагога раньше, так что дети смотрели открыв рот на этого педагога. Сейчас, чтобы зайти в класс и чтобы тебя так просто уважали, уже такого не будет. То есть, действительно, надо себя проявить, действительно, надо найти подход к этим современным детям.



Александра Симонова изначально решила, что будет работать с детьми. Сейчас она получает высшее образование и при этом работает воспитателем в детском саду. Девушка считает, что наставничество опытных специалистов - огромный шаг для вчерашних выпускников вуза.



Александра Симонова, воспитатель:



- На самом деле, сложностей очень много. Например, с родителями могут возникнуть сложности, могут возникнуть сложности с детьми и с руководством. Но благодаря методистам нашим, благодаря таким сборам, все получается. Очень приятно здесь быть, и это помогаем молодым специалистам.



Форсаж-сессия проходит уже в третий раз. Организаторы надеются, что ее участники выполнят классную работу на отлично.



Константин Миронов, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.