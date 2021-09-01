Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки и другими травмами.

Вечером 31 августа в Добром возле «KFS» водитель легковушки сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении Суздальского проспекта и улицы Комиссарова.Бабушка с двухколёсной тележкой в руках пересекала проезжую часть по «зебре». В этот момент загорелся красны свет. Водитель не заметил пешехода и наехал на неё.Пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки и другими травмами. Она потеряла много крови, но до приезда медиков находилась в сознании.Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.