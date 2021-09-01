Мера поддержки предусмотрена для всех, включая пенсионеров по инвалидности или потере кормильца.

Со 2 сентября владимирские пенсионеры начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По данным отделения Пенсионного фонда России во Владимирской области, она положена почти 447 тысячам человек.Мера поддержки предусмотрена для всех, включая пенсионеров по инвалидности или потере кормильца. Средства будут перечислены автоматически.«Жители региона, получающие пенсию на почте, получат деньги вместе с основной ежемесячной выплатой. Гражданам, пользующимся услугами банков, средства перечислят на расчётный счёт», - пояснили в ПФР.В случае если человек по каким-то причинам не сможет получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от ситуации.