Во Владимирской области 31 августа открылись два «детских сада для пожилых». Первый - на базе Владимирского областного специального дома для ветеранов на Кирова, 5. Второй - в Ковровском ..

Во Владимирской области 31 августа открылись два «детских сада для пожилых». Первый - на базе Владимирского областного специального дома для ветеранов на Кирова, 5. Второй - в Ковровском комплексном центре социального обслуживания населения на Октябрьской, 9.«Основные задачи отделения дневного пребывания – помощь пенсионерам, инвалидам, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь человек может качественно провести время, получить социальные услуги и необходимую поддержку», - рассказали в департаменте социальной защиты населения Владимирской области.Комфортные условия созданы с учётом возраста и физических особенностей, организовано питание. Оборудованы комнаты отдыха, буфеты, залы реабилитации, комнаты психологической разгрузки. Квалифицированные специалисты – реабилитологи, помощники по уходу – сопровождают посетителей на оздоровительных и культурно-досуговых мероприятиях. Осуществляется доставка транспортом учреждения.Бесплатно отделения могут посещать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие в результате ЧС, вооружённых конфликтов, пожилые люди, чей среднедушевой доход ниже чем полтора прожиточных минимума.Добавим, что 1 сентября в городе Кольчугино откроется новая учебная квартира сопровождаемого проживания для молодых инвалидов на улице III Интернационала, 53. В ней ребята с ОВЗ получают опыт самостоятельного проживания, приобретают бытовые навыки, приготовления пищи, учатся планировать расходы. Посещение – бесплатно.