На четыре больше, чем накануне. Суточный прирост опять “пошёл в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 49 395. В лидерах по приросту

На четыре больше, чем накануне. Суточный прирост опять “пошёл в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 49 395. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 32 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 29. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 430 заражённых. Общая статистика по области выглядит