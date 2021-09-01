01.09.2021

2021-09-01 14:35:04

Во Владимирской области заменят устаревшие лифты с помощью средств федерального бюджета

Лифты владимирцев заменят с помощью федеральных денег. На это фонд ЖКХ выделил области 17 миллионов рублей.



Софинансирование госкорпорации позволит заменить 53 оборудования с истекшим сроком службы в 17 многоквартирных домах во Владимире, Вязниках, Коврове, Муроме и Радужном. Там проживает 4700 человек. Всего же на замену лифтов понадобится больше 116 миллионов рублей.