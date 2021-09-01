Клиенты ВТБ могут получить повышенную доходность по вкладам «История успеха» и «Новое время» в рамках акции «Время – деньги», позволяющей дополнительно увеличить ставку по депозитам. ..

Клиенты ВТБ могут получить повышенную доходность по вкладам «История успеха» и «Новое время» в рамках акции «Время – деньги», позволяющей дополнительно увеличить ставку по депозитам. Максимальная доходность с учетом капитализации процентов и подключения опции «Сбережения» к Мультикарте по долгосрочному вкладу «История успеха» составит 8%, по краткосрочному вкладу «Новое время» - 7,5%.Для участия в акции «Время – деньги» клиенту необходимо разместить на вкладе новые для банка средства. Предложение распространяется на депозиты, открытые с 1 сентября по 31 декабря 2021 года. При этом вклад «Новое время» не должен быть закрыт досрочно до 31 января, а «История успеха» - до 31 марта 2022 года. Вознаграждение в рамках акции в виде дополнительного 1% годовых для краткосрочного вклада и 0,5% - долгосрочного будет перечислено участнику на счет в феврале и в апреле 2022 года соответственно.Увеличить доходность вкладов еще на 1 п.п. можно за счет подключения опции «Сбережения» к Мультикарте. Это позволит увеличить доход по депозиту до 8% годовых для «Истории успеха» и 7,5% годовых для «Нового времени».«В начале третьего квартала мы фиксировали изменение тренда на российском рынке сбережений: привлекательные процентные ставки сделали классические сберегательные продукты более интересными и востребованными среди клиентов. Мы ожидаем, что завершение периода летних отпусков и начало высокого делового сезона усилит этот тренд, и предлагаем клиентам улучшенные условия по популярным вкладам до конца года. Это позволит с выгодой разместить накопления на нужный срок», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.При открытии вклада «Новое время» в дистанционных каналах – в ВТБ Онлайн или в устройствах самообслуживания - минимальная сумма размещения составляет 1 тыс. рублей, при обслуживании в отделении - 30 тыс. Депозит открывается на срок 181 день. По депозиту «История успеха» стартовая сумма установлена на уровне 30 тысяч рублей, он открывается на 18 месяцев. Операции по пополнению и частичному снятию средств с обоих вкладов не предусмотрены. Выплата процентов по вкладам осуществляется ежемесячно на счет вклада или на мастер-счет в зависимости от выбора клиента.