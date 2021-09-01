Замгубернатора Григорий Вишневский вручил бронзовому призёру Паралимпийских игр в Токио Вере Муратовой и её тренеру Дмитрию Красильникову сертификаты на один миллион и 750 тысяч ..

Замгубернатора Григорий Вишневский вручил бронзовому призёру Паралимпийских игр в Токио Вере Муратовой и её тренеру Дмитрию Красильникову сертификаты на один миллион и 750 тысяч рублей.«От всех жителей региона благодарим вас за это достижение» − подчеркнул он.Напомним, что 22 августа спортсменка стала третьей в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до 79 килограммов. Её результат составил 132 килограмма.Вера Муратова – мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы и обладательница Кубка мира.