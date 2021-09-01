Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. В ходе переговоров он предложил ему оказать финансовую помощь в строительстве ..

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. В ходе переговоров он предложил ему оказать финансовую помощь в строительстве дорог на Украине.Зеленский пояснил, что Киев реализует множество инвестиционных проектов, связанных со строительством и инфраструктурой. Глава государства выразил готовность страны участвовать в разработке программы партнёрства со структурами Всемирного банка в ближайшие пять лет, сообщает телеканал "".