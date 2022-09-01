В Пресненском районе приведут в порядок жилой дом 1960-х годов постройки.

В Пресненском районе приведут в порядок жилой дом 1960-х годов постройки.Программа капитального ремонта жилых домов, которая реализуется в Москве, – самая большая в России. В программу входит свыше 1,7 тысячи таких зданий, в том числе строения-памятники и обычные "панельки". Приступая к капитальному ремонту того или иного дома, специалисты учитывают его индивидуальные особенности.Так, в ближайшем будущем преобразится 16-этажный жилой дом в Пресненском районе. Речь идет о здании, расположенном по адресу: Большая Бронная, 2/6. Этот до был построен в конце 1960-х, и нуждается в целом комплексе работ.В частности, промоют фасад дома, обработают внешние стены антисептическими составами, а также восстановят штукатурный слой на уровне первого этажа и оконные откосы."Наружные стены будут окрашены и частично облицованы плиткой. Обновление затронет и лоджии, включая экраны, плиты и козырьки", – сообщает пресс-служба столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), приводя слова председателя Анны Яковлевой.В подъездах дома будут отремонтированы лестничные клетки, коридоры, помещения консьержа. Также уложат новое напольное покрытие и заменят окна и двери. Работы пройдут и на крыше, и на кровле, и на чердаке. Специалисты заменят мусоропровод и модернизируют некоторые инженерные коммуникации (системы электроснабжения, водоснабжения, канализации и отопления), добавили в пресс-службе Москомэкспертизы.Пресненский район развивается, как и другие районы Москвы, в том числе благодаря масштабной программе "Мой район". В рамках программы здесь благоустроены порядка 40 дворовых территорий, Большой и Малый пруды, территория Московского зоопарка, свыше 10 улиц, территория транспортно-пересадочного узла "Шелепиха", реконструирован детский парк "Пресненский".Помимо этого, в районе открыты три общественных пространства (Красногвардейский бульвар, Мантулинская улица, Стрельбищенский переулок) и новая пешеходная зона. В будущем в Пресненском появятся новые объекты инфраструктуры, в том числе образовательные учреждения.