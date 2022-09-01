Москвичи проголосуют за наименования двух станций перспективной Бирюлевской линии подземки, а также улицы в Центральном административном округе и проектируемого проезда №7612

Москвичи проголосуют за наименования двух станций перспективной Бирюлевской линии подземки, а также улицы в Центральном административном округе и проектируемого проезда №7612В российской столице с 2014 года на постоянной основе применяется электронная система "Активный гражданин", позволяющая жителям города непосредственно участвовать в решение важнейших вопросов и оставаться на прямой связи с властями Москвы. Важно подчеркнуть, что сами власти готовы не только услышать, но и поддержать позицию горожан – они активно поддерживают столичный цифровой ресурс прямой демократии.В очередной раз на портале "Активный гражданин" пройдут выборы названий для станций метро и улиц города. Москвичи проголосуют за наименования двух станций перспективной Бирюлевской линии подземки, а также улицы в Центральном административном округе и проектируемого проезда №7612. Четыре голосования из 12 запланированных уже стартовали.Так, власти Москвы намерены открыть Бирюлевскую линию метро в 2026 году. Подземная магистраль будет включать в себя десять станций. Названия двух остановочных пунктов выберут жители города с помощью электронного голосования.К примеру, выходы одной из проектируемых станций расположены в направлении проспекта Андропова с одной стороны, а с другой – в направлении центральной аллеи развлекательного парка "Остров мечты". Соответственно, москвичам предложено на выбор два названия для новой станции: "Остров мечты" или "Парк чудес".Также два названия на выбор предоставлено на портале "активный гражданин" для конечной станции той же ветки. Последняя остановка магистрали может быть названа "Бирюлево", что соответствует названию самого района и будущей станции линии МЦД-5, которая расположится рядом или "Булатниковская", потому что выходы со станции будут вести на одноименную улицу и проезд.Также жителям столицы предстоит дать имя улице в ЦАО, которая идет от Нижнего Сусального переулка вглубь жилого квартала. Определены варианты: улица Марка Кривошеева, потому что участок дороги расположен рядом с институтом радио, названным в честь ученого, либо Геодезическая улица – с 1779 по 1930 год, в непосредственной близости от нее располагался Константиновский межевой институт.Для проектируемого проезда №7612 предложено сразу три потенциальных названия. Дорожный участок, расположенный в Бутырском районе Москвы, проходят рядом с ЖК "Савеловский Сити", башни которого носят имена известных джазменов: Луи Армстронга, Джона Колтрейна, Майлза Дэвиса, Бенни Гудмана и других.Соответственно, улицу могут назвать Джазовой или в честь советского джазмена Валентина Парнаха. Еще один вариант – улица Станколита, потому что в советские годы на этом месте располагался крупнейший чугунолитейный завод "Станколит".