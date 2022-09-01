Сегодня, 1 сентября, директором департамента культуры Владимирской области стала Ольга Викторовна...

Сегодня, 1 сентября, директором департамента культуры Владимирской области стала Ольга Викторовна Демина.Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр Авдеев.Ранее Ольга Викторовна работала заместителем прежней главы департамента культуры Алисы Бирюковой.Именно Деминой было получено временно руководить департаментом, когда Бирюкова неожиданно ушла со своего поста в связи с переходом на должность директора музея "Горки Ленинские" в Подмосковье.