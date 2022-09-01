1 сентября Сергей Гармаш отмечает день рождения. К своим 64 годам артист преуспел не только в карьере, но и в личной жизни.

1 сентября Сергей Гармаш отмечает день рождения.К своим 64 годам артист преуспел не только в карьере, но и в личной жизни.Сегодня Гармаш является одним из самых востребованных российских актеров. Однако добиться успеха в профессии ему удалось далеко не сразу. Та же участь его ждала и в личной жизни. Свою единственную супругу, Инну Тимофееву, артист встретил еще в студенческие годы. Гармаш сразу обратил внимание на обворожительную однокурсницу, но она ответила ему взаимностью лишь через несколько лет.Будущие супруги познакомились в начале 80-х, когда Сергей Леонидович вернулся из армии и поступил во МХАТ. Обаятельной красавице Инне Тимофеевой тогда было всего 16. Гармаш был старше однокурсницы на 5 лет, тем не менее при первой же встрече положил на нее глаз. К сожалению актера, Инна не испытывала к нему тех же чувств. Но все изменил несчастный случай.Гармаш целых три года пытался добиться внимания возлюбленной, но все было безуспешно. Однако сердце Инны дрогнуло, когда артист попал в больницу со сломанной ногой. Неожиданно для Сергея, девушка навещала его и во всем помогала. Вскоре актер сделал красавице предложение, а та ответила согласием.Влюбленные поженились на четвертом курсе, когда оба только начинали свой путь в кино. Веселая свадьба прошла в Херсоне, но не обошлась без происшествий. Накануне торжества Гармаш устроил мальчишник и опоздал на самолет. Гости и невеста с трудом уговорили работницу загса дождаться приезда жениха. А он появился на собственной свадьбе только через семь часов, искупавшись перед этим в канале.Несмотря на такое необычное начало семейной жизни, Инна и Сергей не только поженились, но и обвенчались. За годы брака супруги не раз сталкивались с трудностями и оказывались на грани расставания, но смогли сохранить отношения. К тому же, им посчастливилось стать родителями двоих детей.Дочка актеров, Дарья, родилась в 1988 году. Окончив школу, девушка решила пойти по стопам родителей. Знаменитый отец отговорил дочь становиться актрисой и не стал помогать ей в поступлении. В итоге Дарья прошла отбор во ВГИК со второй попытки и стала продюсером. Кроме того, наследнице актеров удалось найти счастье в личной жизни. Она вышла замуж за коллегу Павла Сидорова. В 2016 году в семье родился сын Павел.Когда Сергею Леонидовичу было 48 лет, жена подарила ему еще одного ребенка – наследника Ивана. Гармаш долгие годы мечтал о сыне и был на седьмом небе от счастья. К радости отца, 16-летний Ваня пока не стремится стать актером. Тем не менее знаменитый отец отпрыска на качественном советском кино.