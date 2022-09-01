Накануне поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Добрятино Гусь-Хрустального...

Накануне поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Добрятино Гусь-Хрустального района.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома, из-за сильного ветра огонь быстро распространился на соседние строения. Пожарным удалось ликвидировать пожар на общей площади 203 кв. м. В результате пожара сгорел дом, баня, хозяйственные постройки и гараж. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.