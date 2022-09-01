С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156962 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 сентября выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 85 человек. Ещё по 19 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Александровском, 39 - в Ковровском, по 13 - в Петушинском, Гороховецком и Кольчугинском, 49 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 5 - в Собинском, 18 - в Киржачском, по 12 - в Камешковском и Суздальском, 3 - в Меленковском районах, а также 10 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156962 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42506 заболевший во Владимире, 18440 - в Ковровском районе и 17186 - в округе Муром.