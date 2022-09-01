Ученики первого класса некоторых школ в Петербурге получили книги с изображением губернатора города Александра Беглова, сообщает телеграм-канал Площадь Восстания. Свое мнение по этому поводу высказал бизнесмен Евгений Пригожин, комментарий которого приводит пресс-служба компании Конкорд.

Ученики первого класса некоторых школ в Петербурге получили книги с изображением губернатора города Александра Беглова, телеграм-канал "Площадь Восстания". Свое мнение по этому поводу высказал бизнесмен Евгений Пригожин, комментарий которого приводит пресс-служба компании "Конкорд"."Человек, который, как известно, имеет "мусорный рейтинг" в несколько процентов, превративший город в помойку, пугает детей своим видом. Вспоминается старый анекдот, в котором два гея играют в футбол: "А я кланяюсь, кланяюсь, кланяюсь". Людей из власти с нарциссизмом и бонапартизмом нужно гнать", — отметил Пригожин.Бизнесмен считает, что губернатору следовало бы обращать больше внимания на проблемы города и нужды его жителей. Однако вместо этого градоначальник "лепит свои портреты где попало", заключил Пригожин.